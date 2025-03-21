В «VK Видео» появится каталог китайского видеохостинга BiliBili

В «VK Видео» можно будет посмотреть 119 аниме-сериалов производства Bilibili

Компания VK приобрела права на показ в России 119 аниме-сериалов производства китайского видеохостинга Bilibili. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «VK Видео».

По условиям сделки, 119 китайских аниме выйдут на платформе «VK Видео».

Также зрители получат доступ к 2 тыс. единиц аниме-контента, включая 18 мировых премьер.

Новые серии будут выходить одновременно с мировыми релизами, а все материалы будут доступны на платформе в течение четырех лет.

Первые премьеры состоятся до конца марта. Среди них — «B.King», «Action Monster Big Movie», «Losing Money to Be a Tycoon», «The All-devouring Whale: Homecoming» в профессиональном дубляже.

В «VK Видео» отметили, что аниме-культура традиционно фокусировалась на японском контенте, однако тренды на мировом рынке меняются.

По данным аналитиков платформы, ежемесячная аудитория пользователей, смотрящих китайское, корейское и японское аниме, в феврале 2025 года превысила 6 млн человек.

Суточное время потребления такого контента за 2 года выросло в 13 раз.

Вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин пояснил, что платформа развивает направление азиатского контента, т.к. видит постоянно растущий интерес аудитории разных возрастов.

Он отметил, что Китай становится глобальным хабом аниме.

«Китайское аниме привлекает максимально широкую аудиторию зрителей — компании получают доступ к многомиллионной аудитории, активно интересующейся азиатской культурой, гейминговыми и технологическими новинками», — констатировал Дуксин.