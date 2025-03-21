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В Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ погиб мирный житель

В Белгородской области от ударов дронов ВСУ погиб один мужчина и пострадали двое
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Shutterstock

Используя беспилотники, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области. В результате один мирный житель погиб и двое получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон нанес удар по хутору Добрино Ракитянского района. Жертвой атаки стал мужчина. Он умер от полученных травм до приезда медиков.

В Добрино еще один мужчина был тяжело ранен. Попутным транспортом его с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями лица, плеча и предплечья доставили в Ракитянскую центральную районную больницу. После оказания необходимой помощи пострадавшего будет помещен в областную клиническую больницу.

В районе хутора Лобковка Валуйского округа сдетонировал беспилотник, в результате чего мужчина получил осколочные непроникающие ранения грудной клетки и осколочные ранения ног. Пострадавшего на попутном транспорте привезли в Валуйскую центральную районную больницу. После оказания медпомощи он будет проходить лечение амбулаторно.

20 марта Гладков сообщил, что в результате атак ВСУ на автомобиль и автобус в двух районах Белгородской области ранения получили три мирных жителя.

Губернатор уточнил, что на дороге Графовка — Репяховка беспилотник атаковал автомобиль. В результате мужчина получил минно-взрывную травму, а также баротравму. Еще один БПЛА атаковал служебный автобус на автодороге Святославка — Илек-Кошары. Пострадала супружеская пара.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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