Заводчик из Индии купил самую дорогую в мире собаку

Самая дорогая собака в мире продана за $5,8 млн заводчику в Индии, пишет Oddity Central.

Индийский заводчик собак по фамилии Сатиш, известный своей страстью к редким породам, приобрел уникального питомца — гибрид настоящего волка и кавказской овчарки. Собака была выведена в США и обошлась мужчине в $5,81 млн, что делает ее самой дорогой собакой в мире.

Сатиш, президент Индийской ассоциации заводчиков собак и владелец более 150 редких пород, считает, что цена полностью оправдана.

«Это чрезвычайно редкая порода, и внешне он выглядит точно как волк. Такой гибрид ранее никогда не продавался в мире», — заявил он.

Собака, несмотря на юный возраст — всего восемь месяцев, уже впечатляет своими размерами: ее вес составляет 75 кг, а рост — 76 см. Это не первая экстравагантная покупка Сатиша. В прошлом году он приобрел редкого чау-чау, который, как утверждается, имеет поразительное сходство с красной пандой, за $3,25 млн. Всех своих собак он содержит в поместье площадью семь гектаров, а самых редких демонстрирует на мероприятиях по всей Индии.

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