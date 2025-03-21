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Ирину Гехт официально представили в Ненецком АО как врио губернатора региона

Ирина Гехт станет второй женщиной-губернатором в России
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представил в Нарьян-Маре Ирину Гехт как нового врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Ирину Гехт представили сотрудникам администрации региона и депутатам окружного собрания.

Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим председателем правительства Запорожской области, на которой предложил ей возглавить регион.

Вскоре появилась информация о подписанном указе президента, которым Гехт была назначена временно исполняющей обязанности губернатора НАО.

Накануне губернатор Ненецкого АО Юрий Бездудный, проработавший в регионе 6 лет, объявил о прекращении полномочий и переходе на новую должность.

У Ирины Гехт большой опыт работы в региональных администрациях. В 2010–2011 гг. она была первым заместителем министра социальных отношений Челябинской области, в 2012 году стала министром, а с ноября того же года — заместителем губернатора Челябинской области Михаила Юревича по социальным вопросам.

До сентября 2014 года Гехт курировала соцвопросы в регионе уже в качестве зампреда правительства. С 2019 года она занимала пост первого заместителя губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

В мае 2024 года Гехт была назначена председателем правительства Запорожской области.

Гехт станет второй женщиной-губернатором в России. Кроме нее, такой пост занимает Мария Костюк, которая является врио главы Еврейской автономной области.

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