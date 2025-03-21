В Москве открылся II фестиваль документального кино «Неизвестная Россия»

В Москве открылся II Всероссийский фестиваль документального кино «Неизвестная Россия», сообщает пресс-служба фестиваля.

Главной премьерой фестиваля станет фильм «Я продолжаю танцевать», который покажут широкой аудитории 22 марта на телеканале НТВ.

Как отметил президент фестиваля документального кино «Неизвестная Россия» Вячеслав Гольдфельд, фильм расскажет историю влюбленных в русский балет иностранцев, которые переехали в Россию, чтобы научиться танцевать.

«Картина подчеркивает, что искусство остается искусством вне зависимости от происходящих в мире катаклизмов», — сказал он.

Всего на фестивале покажут 40 документальных фильмов.

По словам Гольдфельда, необходимо поддерживать молодых кинематографистов.

«Мы понимаем, что не просто показываем фильмы, у нас есть деловая программа, различные мероприятия для продюсеров и режиссеров, которые хотят продвигать свои проекты», — отметил он.

Организаторы фестиваля – Ассоциация продюсеров зрительского документального и корпоративного кино, телекомпания НТВ и «Русское географическое общество». Фестиваль организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.