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В России врачи провели уникальную операцию ребенку с редким заболеванием сердца

В Калининграде хирурги провели операцию младенцу со сложным пороком сердца
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В Калининградской области провели уникальную операцию десяти месячному малышу из Запорожской области. Об этом сообщили Telegram-канале Минздрава по региону.

«Специалисты калининградского федерального Центра высоких медицинских технологий провели сложную многокомпонентную операцию малышу с редким критическим врождённым заболеванием сердца», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подобная операция была впервые проведена в России. После рождения младенцу диагностировали комбинированное заболевание маленького сердечка. Медики выполнили хирургическое вмешательство через аортальный клапан сердца. В публикации говорится, что врачи подсчитали каждое движение, чтобы не повредить окружающие структуры и ткани.

Операцию проводил опытный хирург Евгений Кривощеков и команда удалили гипетрофированные участки миокарда из правого и левого желудочков.

До этого врачи городской детской больницы №17 в Уфе провели операцию полуторагодовалому пациенту с редчайшим диагнозом — перекрутом желчного пузыря. Во время обследования медики обнаружили, что у мальчика перекручен желчный пузырь вокруг собственной оси, что привело к нарушению кровоснабжения органа и некрозу тканей.

Ранее в Иркутске врачи спасли новорожденного с редчайшей группой крови.

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