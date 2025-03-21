Врач назвала полезное сладкое лакомство, укрепляющее сердце

Халва – это одно из самых полезных сладких лакомств, так как имеет натуральный состав. Она богата витаминами и минералами, насыщает организм белком и укрепляет сердечно-сосудистую систему, рассказала нутрициолог Светлана Синиченко Общественной Службе Новостей.

«Умеренное употребление халвы станет поддержкой сердечно-сосудистой системе: ненасыщенные жиры полезны для сердца. Кроме того, она содержит витамины группы В, магний, кальций, железо и другие полезные вещества», — сообщила врач.

Особенно много белка содержится в арахисовой халве, что делает ее суперфудом для придерживающихся вегетарианской диеты и для спортсменов. Полезно есть халву тем, кто восстанавливается после тяжелых заболеваний и страдает от истощения.

Однако у халвы есть и минусы, в том числе высокая калорийность, возможность провоцировать аллергическую реакцию, большое количество сахара в составе. При определённых заболеваниях это лакомство противопоказано – так, при аллергии на орехи и склонности к формированию камней в почках не рекомендуется есть арахисовую халву, при проблемах с ЖКТ – кунжутную и тахинную халву. А семечковая халва из подсолнечника может принести вред людям, имеющим заболевания печени и поджелудочной железы.

«Самая полезная халва – та, которая минимально обработана и содержит меньше сахара. И конечно же, даже если вы абсолютно здоровы, надо соблюдать меру при употреблении этой калорийной сладости», — заключила Синиченко.

Напомним, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина отмечала, что в день лучше съедать не более 50 граммов халвы, несмотря на ее пользу для сердца и кишечника. По ее словам, особенно осторожными нужно быть людям с ожирением или диабетом. Детям и беременным лучше отказаться от халвы, так как используемые для ее приготовления орехи и семена — сильные аллергены.

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