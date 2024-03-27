Ученая рассказала, сколько халвы в день нужно съедать для здоровья сердца и кишечника

Халва полезна для сердца и кишечника, однако в день лучше съедать не более 50 граммов. Об этом «Известиям» рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

Халву делают из тахини (молотого кунжута), орехов или семян подсолнечника. Она богата белками, витаминами и минералами (кальцием, железом и магнием). Арахисовая халва богата кремнием, который полезен для хрящей, сухожилий и зубов.

Для пожилых людей халва — источник клетчатки, которая «подкармливает» полезные бактерии в толстом кишечнике. Кроме того, в ней много полезных жирных кислот и антиоксидантов, которые полезны для сердца и смягчают воспаление. Особенно для сердца полезна льняная халва.

Однако в халве много калорий, особенно если в ней есть сахар, какао, сироп или другие добавки. В день лучше съедать не более 50 граммов, отметила биолог, особенно осторожными нужно быть людям с ожирением или диабетом. Детям и беременным лучше отказаться от халвы, так как используемые для ее приготовления орехи и семена — сильные аллергены.

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