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В Иваново работник кафе обокрал заведение из-за маленькой зарплаты

В Иваново мужчина ограбил работодателя и угнал служебную машину
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МВД России

Сотрудник Ивановского кафе забрал из сейфа на работе чужие деньги, уехал в Москву, но был задержан. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию обратился владелец одного из городских кафе. Предприниматель сообщил о пропаже из сейфа заведения наличных в сумме 200 тысяч рублей и банковской карты. Также на территории отсутствовал служебный автомобиль.

Стражи порядка установили, что к краже и угону причастен сотрудник кафе. 26-летний подозреваемый признался, что ему недоплатили заработную плату и он решил сам забрать деньги. На служебном автомобиле он добрался до железнодорожного вокзала города Шуи, откуда уехал в Москву.

До этого сообщалось, что в Амурской области домработница украла элитный алкоголь у работодателя. Мужчина с супругой оставили жилье под присмотром домработницы и уехали почти на полтора месяца. За это время женщина брала из бара бутылки с коньяком, виски и ликером и распивала их в компании брата. За время отсутствия хозяев россиянка почти полностью опустошила их коллекцию спиртных напитков, общий ущерб составил 182 тысячи рублей.

Ранее пенсионерка украла 15 млн рублей из кассы магазина, в котором работала.

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