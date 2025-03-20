На россиянина, схватившего полицейского за шею, завели уголовное дело

В Астрахани мужчина пойдет под суд за нападение на полицейского

В Астрахани местный житель подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в начале марта в Трусовском районе Астрахани. Пьяный местный житель дебоширил и напал на сотрудника полиции, прилезавшего на вызов. Злоумышленник схватил стража порядка за шею и несколько раз ударил его по голове.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Ростова-на-Дону пытался вломиться в квартиру к бывшей жене и покусал полицейских. Он начал хватать стражей порядка за форму, а потом ударил ногой в пах старшего лейтенанта. Затем мужчина укусил его за бедро, а заодно напал и на младшего сержанта: его он тоже укусил и ударил ногой по шее. Дебошира удалось скрутить, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянка, недовольная решением суда, набросилась с ножом на судебного пристава.