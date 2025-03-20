В Башкирии мужчина заколол знакомого из ревности к бывшей

Житель Башкирии предстанет перед судом за нападение на знакомого, которого он приревновал к бывшей жене. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

По данным следствия, в декабре 2024 года обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, которого подозревал в романтических отношениях со своей бывшей женой. Во время распития спиртного между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину жилища удар ножом в грудь и скрылся.

Спасти пострадавшего не удалось. Нападавшего задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Карелии мужчина жестоко избил жену из-за музыки. Конфликт между парой произошел во время застолья. Муж женщины стал слушать громкую музыку, что ей не понравилось. Сначала она попросила его сделать звук потише, а затем выбросила музыкальную колонку в окно. Мужчина принялся избивать супругу, а потом сбежал.

Ранее в Подмосковье врач изрезал ножом жену на глазах у детей.