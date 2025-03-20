В РФ предложили указывать фамилию повара в маркировке готовых блюд

Руководитель федерального проекта «За честные продукты» Александр Бражко уверен, что включение в маркировку готовых блюд, реализуемых в магазинах и через службы доставки, данных о конкретном поваре, отвечающем за приготовление, станет стимулом для повышения качества продукции. Об этом сообщает ТАСС.
«Чтобы решить вопрос, как замотивировать людей, которые делают эти салаты, нам нужно подойти к вопросу творчески и предложить, чтобы в систему маркировки была включена и фамилия, имя, отчество конкретного повара, который делал данное блюдо», — подчеркнул Бражко.
Он также отметил, что проблема оборота просроченных продуктов питания в России остается актуальной и значительные объемы такой продукции не утилизируются должным образом.
«Как только повар будет видеть, что его имя есть на продукции и он где-то зафиксирован, он будет с меньшей охотой использовать протухшие продукты питания», — пояснил эксперт.
До этого стало известно, что главная причина закрытия магазинов «Светофор» — продажа просроченного мяса без документов.
Ранее шеф-повар рассказал, как разнообразить меню в пост.