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В РФ предложили указывать фамилию повара в маркировке готовых блюд

Общественники предложили указывать фамилию повара в маркировке готовых блюд
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Depositphotos

Руководитель федерального проекта «За честные продукты» Александр Бражко уверен, что включение в маркировку готовых блюд, реализуемых в магазинах и через службы доставки, данных о конкретном поваре, отвечающем за приготовление, станет стимулом для повышения качества продукции. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы решить вопрос, как замотивировать людей, которые делают эти салаты, нам нужно подойти к вопросу творчески и предложить, чтобы в систему маркировки была включена и фамилия, имя, отчество конкретного повара, который делал данное блюдо», — подчеркнул Бражко.

Он также отметил, что проблема оборота просроченных продуктов питания в России остается актуальной и значительные объемы такой продукции не утилизируются должным образом.

«Как только повар будет видеть, что его имя есть на продукции и он где-то зафиксирован, он будет с меньшей охотой использовать протухшие продукты питания», — пояснил эксперт.

До этого стало известно, что главная причина закрытия магазинов «Светофор» — продажа просроченного мяса без документов.

Ранее шеф-повар рассказал, как разнообразить меню в пост.

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