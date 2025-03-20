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В Киеве полицейский изнасиловал 10-летнюю девочку и угрожал посадить ее родителей

В Киеве полицейский изнасиловал школьницу и обвинил ее в аморальном поведении
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Пресс-служба ФСБ России

На Украине к 11 годам лишения свободы приговорили сотрудника полиции, который заставлял девочку присылать ему интимные фото и изнасиловал ее. Об этом сообщает «ТСН».

По данным суда, обвиняемый познакомился с подругой своей 13-летней падчерицы. С мая 2023 года мужчина общался с ребенком в одном из мессенджеров. Сначала злоумышленник требовал у 10-летней девочки интимные фото, а затем изнасиловал ее несколько раз.

Мужчина встречался со школьницей у себя в квартире и в автомобиле, где заставлял несовершеннолетнюю вступать с ним в интимную связь. Полицейский пугал девочку, что, если она расскажет кому-то о происходящем, он посадит в тюрьму ее бабушку.

Когда о произошедшем стало известно, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования он отрицал свою вину, обвинив ребенка в аморальном поведении и заявив, что девочка предложила ему себя за деньги, но он якобы отказался. Семья обвиняемого также встала на его защиту. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Ранее россиянин изнасиловал беспомощную девушку-подростка и получил десять лет строгого режима.

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