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Мать приехала на место драки дочери и помогла ей избить соперницу

Daily Star: в США мать помогла дочери избить соперницу и попала в тюрьму

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Shutterstock/FOTODOM

В США женщина приехала на место драки дочери и помогла ей в противостоянии с обидчиками, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, драка между двумя старшеклассницами произошла на автобусной остановке во Флориде. Неизвестно, что именно не поделили две школьницы, однако потасовка приобрела новый виток, когда в ней приняла участие 34-летняя Кэтрин Стефанопулос — мать одной из девочек.

Женщина так активно махала руками, что была арестована и доставлена в полицейский участок. Полицейские рассказали, что Кэтрин грозят серьезные обвинения за «потерю контроля» над собой.

«Вместо того, чтобы разрядить обстановку, у нас есть мать, которая ввязалась в драку, подав ужасный пример своему ребенку и всем на автобусной остановке», — прокомментировал ситуацию шериф Рик Сэйли.

Сама Кэтрин пока не объяснила свой поступок.

Ранее пассажир самолета, летевшего в США, устроил драку на борту, плюнул в попутчика и приставал к женщинам.

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