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За трудоустройство ветеранов СВО с инвалидностью в Ленобласти выплатят миллион рублей

Глава Ленобласти предложил решение проблемы трудоустройства ветеранов СВО
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Пресс-служба правительства Ленинградской области

В Ленобласти будут выплачивать 1 млн рублей за трудоустройство ветеранов СВО с инвалидностью. Об этом во время посещения выборгского филиала фонда «Защитники Отечества» заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Главу субъекта цитирует его пресс-служба.

«Есть вопросы по трудоустройству. И есть решение. За прием на постоянную работу инвалидов СВО Ленинградская область будет выплачивать работодателям 1 млн рублей.

Дал поручение о подготовке документов», — сообщил Александр Дрозденко.

Присутствовавший на встрече с представителями фонда полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан отметил, что в Ленобласти действуют 67 различных мер поддержки. По его словам, все льготы и выплаты предоставляются своевременно и в полном объеме.

Он поблагодарил представителей фонда за работу и констатировал, что региональное отделение организации помогает участникам СВО по всем направлениям, в том числе в получении удостоверения ветерана боевых действий.

Также во время рабочего визита в Выборг Александр Дрозденко и Александр Гуцан передали Ордена Мужества родным героев Геннадия Тимошкова и Сергея Кулеша, отдавших жизни на СВО.

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