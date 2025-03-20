За трудоустройство ветеранов СВО с инвалидностью в Ленобласти выплатят миллион рублей

В Ленобласти будут выплачивать 1 млн рублей за трудоустройство ветеранов СВО с инвалидностью. Об этом во время посещения выборгского филиала фонда «Защитники Отечества» заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Главу субъекта цитирует его пресс-служба.

«Есть вопросы по трудоустройству. И есть решение. За прием на постоянную работу инвалидов СВО Ленинградская область будет выплачивать работодателям 1 млн рублей.

Дал поручение о подготовке документов», — сообщил Александр Дрозденко.

Присутствовавший на встрече с представителями фонда полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан отметил, что в Ленобласти действуют 67 различных мер поддержки. По его словам, все льготы и выплаты предоставляются своевременно и в полном объеме.

Он поблагодарил представителей фонда за работу и констатировал, что региональное отделение организации помогает участникам СВО по всем направлениям, в том числе в получении удостоверения ветерана боевых действий.

Также во время рабочего визита в Выборг Александр Дрозденко и Александр Гуцан передали Ордена Мужества родным героев Геннадия Тимошкова и Сергея Кулеша, отдавших жизни на СВО.