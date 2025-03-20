Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа средняя стоимость обеспечения протезами одного человека в РФ

Министр Котяков: средняя стоимость протеза в России составляет 970 тысяч рублей
close
Travis Teo/Reuters

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что средняя стоимость обеспечения техническими средствами для реабилитации одного человека с инвалидностью в рамках программ протезирования составляет 970 тысяч рублей. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что это обусловлено значительным увеличением количества протезов с микропроцессорным управлением, поставляемых инвалидам в 2024 году (более чем вдвое по сравнению с предыдущим периодом). По словам Котякова, рост средней стоимости обеспечения протезами свидетельствует о предоставлении людям с инвалидностью современных и качественных протезно-ортопедических изделий, отвечающих современным стандартам.

На прошлой неделе «Ростех», Центр инновационных технологий в ортопедии и фонд «Защитники Отечества» запустили программу для участников СВО «Реабилитация через спорт». Ветеранов обеспечат специальными протезами для занятий физкультурой. Пилотной площадкой проекта стала Кемеровская область, где на склонах оздоровительного комплекса Танай ветераны спецоперации Валентин Королев и Денис Гаевский покатались на горных лыжах со спортивными протезами.

Ранее был разработан материал, способный управлять протезами с помощью смартфона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами