Названа средняя стоимость обеспечения протезами одного человека в РФ

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что средняя стоимость обеспечения техническими средствами для реабилитации одного человека с инвалидностью в рамках программ протезирования составляет 970 тысяч рублей. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что это обусловлено значительным увеличением количества протезов с микропроцессорным управлением, поставляемых инвалидам в 2024 году (более чем вдвое по сравнению с предыдущим периодом). По словам Котякова, рост средней стоимости обеспечения протезами свидетельствует о предоставлении людям с инвалидностью современных и качественных протезно-ортопедических изделий, отвечающих современным стандартам.

На прошлой неделе «Ростех», Центр инновационных технологий в ортопедии и фонд «Защитники Отечества» запустили программу для участников СВО «Реабилитация через спорт». Ветеранов обеспечат специальными протезами для занятий физкультурой. Пилотной площадкой проекта стала Кемеровская область, где на склонах оздоровительного комплекса Танай ветераны спецоперации Валентин Королев и Денис Гаевский покатались на горных лыжах со спортивными протезами.

Ранее был разработан материал, способный управлять протезами с помощью смартфона.