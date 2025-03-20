Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Австралии птицы массово отравились и начали падать с неба

ABC: в Австралии кореллы массово начали падать с неба из-за отравления
close
Hunter Wildlife Rescue

В Австралии птицы массово отравились и начали падать с неба, пишет ABC.

Ветеринары и волонтеры сообщают, что более 100 корелл, переживших массовое отравление, находятся на пути к выздоровлению. Несмотря на то, что часть птиц пришлось усыпить, большинство особей удалось спасти. Робин Крэгг из организации Hunter Wildlife Rescue, которая взяла на себя заботу о более чем 30 пернатых, рассказала, что первоначальное лечение включало инъекции витамина К — эффективного противоядия при отравлении.

«В первый вечер я приняла 24 птицы, а на следующий — еще 10. Другие волонтеры также взяли по шесть, семь или восемь птиц. Сейчас мы приближаемся к сотне спасенных, и это главный успех нашей работы», — сказала Крэгг.

Ветеринарная клиника Гамильтона также внесла свой вклад, спася 14 корелл. После завершения пятидневного курса витаминной терапии выжившие птицы будут объединены в одном месте, чтобы сформировать новую стаю.

«Они начинают есть, ухаживать за собой и прихорашиваться. Мы планируем собрать их вместе, чтобы они могли поддерживать друг друга и в будущем стать самостоятельной стаей», — объяснила Крэгг.

Специалисты сообщили, что токсикологическое тестирование образцов птиц займет несколько недель.

«Мы исключаем такие причины, как птичий грипп, и ищем доказательства возможного злоупотребления пестицидами. Пока неясно, было ли отравление преднамеренным или случайным», — говорится в заявлении.

Ранее владелец попугая попал в тюрьму после того, как птица ранила прохожего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами