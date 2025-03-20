В Австралии птицы массово отравились и начали падать с неба, пишет ABC.

Ветеринары и волонтеры сообщают, что более 100 корелл, переживших массовое отравление, находятся на пути к выздоровлению. Несмотря на то, что часть птиц пришлось усыпить, большинство особей удалось спасти. Робин Крэгг из организации Hunter Wildlife Rescue, которая взяла на себя заботу о более чем 30 пернатых, рассказала, что первоначальное лечение включало инъекции витамина К — эффективного противоядия при отравлении.

«В первый вечер я приняла 24 птицы, а на следующий — еще 10. Другие волонтеры также взяли по шесть, семь или восемь птиц. Сейчас мы приближаемся к сотне спасенных, и это главный успех нашей работы», — сказала Крэгг.

Ветеринарная клиника Гамильтона также внесла свой вклад, спася 14 корелл. После завершения пятидневного курса витаминной терапии выжившие птицы будут объединены в одном месте, чтобы сформировать новую стаю.

«Они начинают есть, ухаживать за собой и прихорашиваться. Мы планируем собрать их вместе, чтобы они могли поддерживать друг друга и в будущем стать самостоятельной стаей», — объяснила Крэгг.

Специалисты сообщили, что токсикологическое тестирование образцов птиц займет несколько недель.

«Мы исключаем такие причины, как птичий грипп, и ищем доказательства возможного злоупотребления пестицидами. Пока неясно, было ли отравление преднамеренным или случайным», — говорится в заявлении.

Ранее владелец попугая попал в тюрьму после того, как птица ранила прохожего.