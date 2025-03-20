Пьяный россиянин напал кассира магазина с разбитой бутылкой

В Омске задержали приезжего, который угрожал кассиру магазина разбитой бутылкой и порезал женщине руку. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в магазине по улице Серова. В торговый зал вошел нетрезвый покупатель, разбил стоявшую на витрине бутылку пива и начал угрожать осколком кассиру. На помощь коллеге бросилась старший продавец, на место был и вызваны сотрудники ЧОПа.

Злоумышленника удалось задержать, он успел порезать руку кассиру. Известно, что подозреваемый в нападении приехал в Омск, чтобы сходить к врачу. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого сообщалось, что в Котласе мужчина украл технику из магазина и вернул, написав записку. Спустя сутки персонал торговой точки обратился в правоохранительные органы. Они сообщили, что у входа в отдел оставлена сумка, в которой находятся украденные товары и записка. В которой вор свалил вину за кражу на своего двухлетнего сына. Злоумышленник признался, что попытался свалить вину на ребенка, надеясь избежать наказания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге мужчина с ножом изнасиловал администратора салона красоты.