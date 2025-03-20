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В Таиланде разрешат пить в любое время

Парламент Таиланда проголосовал за отмену ограничений на продажу алкоголя
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Shutterstock

Нижняя палата парламента Таиланда единогласно проголосовала за отмену действующих в стране с 1972 года ограничений продажи алкоголя. Об этом сообщил телеканал «Тхаи Рат ТВ» в репортаже из здания парламента, передает ТАСС.

Депутаты приняли законопроект об «отмене чрезмерных ограничений» продаж алкоголя 365 голосами. Только три человека воздержались. В зале присутствовало достаточно депутатов для кворума, несмотря на отсутствие более 200 парламентариев. Нижняя палата Национальной ассамблеи (парламента) страны состоит из 500 депутатов.

После принятия нижней палатой законопроект должен был одобрить 200-местный таиландский сенат, верхняя палата парламента, прежде чем он станет законом.

Указ, который разрешает продавать алкогольные напитки только с 11:00 до 14:00 и с 17:00 по 00:00, издали в 1972 году военным правительством фельдмаршала Тханома Киттикачона, который находился у власти в Таиланде в 1963-1973 годах, чтобы прекратить и предотвратить распитие алкогольных напитков госслужащими в рабочее время.

В России нет необходимости вводить на федеральном уровне запрет на продажу алкоголя по воскресеньям.

Ранее врач объяснил, поможет ли запрет продажи алкоголя лицам до 21 года.

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