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«Для первого раза правильно»: мать мальчика, избитого отчимом из-за вейпа, оправдала его поступок

В ХМАО мать мальчика, избитого отчимом из-за вейпа, оправдала его поступок
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Кадр из видео/Telegram-канал «Мегаполис ЮГРА»

Мать избитого отчимом мальчика из Новоангарска считает поступок своего возлюбленного оправданным и уверена, что ее подвел не сожитель. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мегаполис Югра».

Женщина заявила, что ее сожитель «для первого раза сделал все правильно», виновным в избиении сына она мужчину не считает. По словам матери мальчика ее подвел тот, кто снял происходящее на видео и выложил его в сеть.

Инцидент произошел 19 марта, отчим несколько раз ударил мальчика ремнем по спине, заставляя его курить вейп. По факту произошедшего СК ХМАО возбудил уголовное дело об истязаниии, следователи также дадут оценку действиям матери несовершеннолетнего.

До этого сообщалось, что в Омской области мужчина ударил по голове двухлетнего пасынка, который мешал ему пройти. Спасти пострадавшего не удалось. Решением суда мужчину отправили под стражу на два месяца. Свою вину во вменяемом преступлении обвиняемый признал полностью.

Ранее в школе Красноярска отец избил стулом обидчиков сына.

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