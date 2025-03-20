Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье появились новые электрозарядные станции

Еще четыре ЭЗС запустили в Подмосковье
close
Мария Девахина/РИА Новости

В Подмосковье в рамках расширения сети ЭЗС «Заряди авто» установили еще 4 электрозарядные станции, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Новые ЭЗС появились в Электростали, Королева, Подольске и Пушкино.

Мощность станций составляет 150 кВт. Все станции оборудованы коннекторами 2xGB/T + CCS Combo2.

Как отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, в России, как и во всем мире, растет производство и продажи электромобилей.

«Ежегодно в Подмосковье мы наблюдаем увеличение спроса на так называемый «зеленый» вид транспорта. Мы намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры на территории Подмосковья», — сказал он.

Мероприятия по установке ЭЗС выполняются в рамках реализации распоряжения правительства РФ об утверждении «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года». В Подмосковье проект реализуется с 2016 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами