В Подмосковье появились новые электрозарядные станции

Еще четыре ЭЗС запустили в Подмосковье

В Подмосковье в рамках расширения сети ЭЗС «Заряди авто» установили еще 4 электрозарядные станции, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Новые ЭЗС появились в Электростали, Королева, Подольске и Пушкино.

Мощность станций составляет 150 кВт. Все станции оборудованы коннекторами 2xGB/T + CCS Combo2.

Как отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, в России, как и во всем мире, растет производство и продажи электромобилей.

«Ежегодно в Подмосковье мы наблюдаем увеличение спроса на так называемый «зеленый» вид транспорта. Мы намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры на территории Подмосковья», — сказал он.

Мероприятия по установке ЭЗС выполняются в рамках реализации распоряжения правительства РФ об утверждении «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года». В Подмосковье проект реализуется с 2016 года.