Россияне рассказали, как часто они перерабатывают

Большинство россиян перерабатывают и считают поколение зумеров менее ответственными работниками. Об этом «Газете.Ru» сообщили в социологическом агентстве «Вебер».

По данным источника, доля таких людей составляет 74%, при этом из них каждый третий признается, что делает это часто. Среди опрошенных 77% заявили, что не против работы в выходные дни, но 53% готовы делать это при условии доплаты.

Несмотря на эти данные, 74% жителей России считают, что в современном мире люди не хотят работать сверхурочно.

Некоторые респонденты не видят проблемы в переработках, часть из них (18%) воспринимают дополнительные часы как норму, другие (6%) – оценивают их положительно и полагают, что таким образом можно выделиться и добиться успеха.

Более половины опрошенных рассказали, что уволились бы с работы, если бы не нужно было зарабатывать деньги, среди опрошенных таких 52%. При отсутствии мотивации и интереса к профессиональным обязанностям на своем месте оставались 81% респондентов.

На рабочем месте россиян время от времени раздражает начальство (37%), безынициативные коллеги (50%).

«52% называют зумеров более безответственными работниками по сравнению с людьми старшего возраста. При этом каждый третий считает, что представители этого поколения более осознанны в вопросах баланса работы и жизни», – рассказали в «Вебере».

Многие респонденты признались, что спокойно относятся к подработке (53%), среди опрошенных у каждого четвертого есть подработка.

Ранее опрос показал, что большинство россиян не могут позволить себе квартирую.