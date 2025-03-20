Яндекс поможет студентам построить карьеру в IT-сфере

Яндекс откроет 2 новые школы для тех, кто хочет построить свою карьеру в IT-сфере. В результате таких школ станет 7, сообщает пресс-служба Яндекса.

Летние школы откроются в июне. Для участия желающим необходимо подать заявку и выполнить тестовое задание. Помимо уже существующих школ Яндекса для фронтендеров, бэкендеров, мобильных разработчиков, аналитиков и менеджеров появится школа обеспечения качества для инженеров по тестированию и школа КИТ для подготовки DevOps и SRE-инженеров.

Также Яндекс во второй раз проведет фестиваль Young Con для тех, кто интересуется технологиями. В фестивале смогут принять участие не только студенты и опытные специалисты, но и школьники 9-11 классов. В рамках фестиваля участники смогут узнать о том, как устроены популярные сервисы, опробовать их, а также пообщаться с теми, кто создает технологии Яндекса.

Желающие смогут на фестивале также пройти пробное собеседование. Организаторы ожидают, что в Young Con примут участие до 8 тыс. человек.

Как отметила руководитель направления по работе с молодежью Яндекса Марина Максимова, фестиваль Young Con дает возможность познакомиться со специалистами и опробовать разработки Яндекса.

«Многие выбирают карьеру еще в школе, поэтому в этом году Young Con открыт и для старшеклассников», — сказала она.

Также желающие могут подать заявку на нетехнические специальности, среди которых маркетологи, экономисты и другие. В общей сложности за год пройти стажировку смогут 2 800 человек (на 20% больше, чем в 2024 году).

В Яндексе добавили, что проходить обучение в летних школах можно и в онлайн-формате. Стажировки проходят в офисах Яндекса в разных городах: в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и не только. Если человек успешно прошел отбор, но в его регионе нет офиса или подходящих вакансий, можно приехать на стажировку в столицу — Яндекс оплатит дорогу и проживание. Аналогичные условия действуют и для слушателей школы КИТ, где пока нет онлайн-обучения.