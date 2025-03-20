Сбер открыл шестой набор стартапов в акселератор Sber500

В шестой набор акселератора Sber500 попадут 150 стартапов

Международный акселератор Sber500 открыл шестой набор для технологических стартапов, сообщает пресс-служба Сбера.

Акселератор продлится три месяца, на протяжении которых эксперты из 17 стран будут работать с участниками. В первый этап акселератора (онлайн-буткемп) попадут 150 стартапов.

Затем 25 финалистов продолжат обучение, получив доступ к 40 российским корпорациям, подразделениям Сбера и венчурным фондам.

На демодне Сбера в Москве финалисты представят свои решения топ-менеджерам и потенциальным инвесторам.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, 125 стартапов прошлых сезонов привлекли более 3,7 млрд рублей инвестиций.

«Акселератор Sber500 открывает технологическим компаниям доступ к международным экспертам, партнерам Сбера и инвесторам. В этом году мы фокусируемся на AI-агентах и DeepTech-решениях и хотим привлечь еще больше участников из-за рубежа, особенно из стран БРИКС», — сказал он.