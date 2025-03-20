На Ямале отметили праздник коренных жителей Севера

В ямальской деревне Харампур отметили День оленевода

В ямальской деревне Харампур отметили праздник коренных жителей Севера — День оленевода. Мероприятие прошло при поддержке компаний «РН-Пурнефтегаз» и «Харампурнефтегаз», которые входят в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефть». Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

В деревне, где сейчас проживают более 800 лесных ненцев, собрались оленеводы и рыбаки со всего Пуровского района Ямала, а также гости из городов Губкинского и Тарко-Сале.

На берегу реки Айваседапур организовали традиционные гонки на оленьих упряжках. Самые быстрые участники получили подарки от нефтяников.

Зрелищной частью праздника стал парад оленьих упряжек, для которого жители национальной деревни украсили оленей также бусами и лентами разноцветного сукна.

Оленеводы соревновались также в национальных видах спорта — борьбе, прыжках через нарты, метании тынзяна на хорей (тынзян — это аркан, а хорей — длинный шест, которым погоняют оленей).

Женщины приняли участие в конкурсе на лучший традиционный наряд. В школе-интернате, построенном «Роснефтью» в Харампуре, в кружке бисероплетения молодежи передаются традиции и приемы этого ремесла и шитья национального костюма.

Гостей праздника угощали блюдами традиционной ненецкой кухни: строганиной, малосольной рыбой, шурпой из оленины и десертами из тундровых ягод. Кульминацией действа стал концерт ямальских творческих коллективов.

Сохранение национальной культуры коренных народов Севера и их традиционного уклада жизни в «Роснефти» называют одним из значимых направлений социальной политики компании.

Предприятия «Роснефти» реализуют социальные проекты в регионах своей деятельности, развивают инфраструктуру северных поселков, помогают семьям оленеводов, улучшают материально-техническую базу учебных заведений в районах исконного проживания коренных народов.

Ранее сообщалось, что компания «РН-Пурнефтегаз» поддержала проект по сохранению языка лесных ненцев.