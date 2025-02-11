«Роснефть» поможет сохранить редкий язык лесных ненцев

Проект Высшей школы экономики по разработке пособий для обучения детей языку лесных ненцев победил в грантовом конкурсе компании «РН-Пурнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти»). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Конкурс научных, образовательных и исследовательских проектов направлен на решение социальных вопросов коренных народов Севера, проживающих в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Представленный проект поможет сохранить уникальный язык и национальную самобытность лесных ненцев, считают в «РН-Пурнефтегаз».

Авторы предложили разработать учебное пособие и тренажер для обучения школьников младших классов в онлайн формате, а также выпустить книги для чтения и рабочую тетради для выполнения практических заданий.

Язык лесных ненцев характеризуется сложной системой правил построения и изменения слов. С участием лингвистов планируется разработать методическую базу, тестовые вопросы и ответы, на основе которых учителя смогут давать детям задания разной степени сложности.

Онлайн-тренажер поможет школьникам выполнять домашние задания, а также тренировать формы склонения и спряжения для правильного словообразования.

В настоящее время язык лесных ненцев находится под угрозой исчезновения, на нем говорит около тысячи человек. Он значительно отличается от языка тундровых ненцев, на котором говорит большинство коренных жителей Ямала.

При поддержке «РН-Пурнефтегаза» ранее уже был реализован проект по развитию практики подготовки детей к школе непосредственно в местах проживания семей — в кочевых детских садах.

По итогам научного исследования, проведенного якутским отделением Федерального института родных языков, был составлен сборник методических материалов «Тенденции кочевого образования». В него вошли развивающие программы на ненецком языке, уникальные практики и конспекты занятий для дошкольной подготовки воспитанников кочевых групп северных народов.

Также было проведено обучение воспитателей, работающих в кочевых детских садах округа. Проект позволил подобрать новые методы и формы организации дошкольного образования детей из семей кочевников.

Сохранение национальной культуры коренных народов Севера и их традиционного уклада жизни в «Роснефти» называют одним из значимых направлений социальной политики компании.