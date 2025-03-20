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Россиянам рассказали, как сохранить семью людям с разными взглядами на жизнь

Психолог Наумова: люди с разными взглядами могут создать счастливую семью
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Shutterstock

В отношения часто вступают люди с разными взглядами и жизненными принципами. Однако при желании они могут сохранить взаимопонимание и создать счастливую семью, считает психолог Наталья Наумова. Главное — оставаться открытыми к изменениям и стараться увидеть в друг друге что-то ценное, объяснила она Общественной Службе Новостей.

По мнению специалиста, шанс на сохранение брака заключается в стремлении исследовать разность друг друга и искать в отличиях что-то ценное и полезное для жизни. Однако это длительный процесс, который требует работы от обоих партнеров, которые должны быть готовы к исследованию эмоций и взглядов другого человека. Если же терпения и желания понять друг друга не хватает, то отношения могут стать невротическими, предупредила она.

«Если вы не готовы работать над этими различиями, то такие отношения, скорее всего, будут приводить к разрыву. Либо они будут бесконечно скатываться в конфликты, слезы и обиды», — заключила психолог.

До этого зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая призвала россиян отказаться от заключения брачных контрактов. Она назвала это «деструктивной идеологией», с которой необходимо бороться и заявила, что практика заключения брачных договоров не отвечает российским традиционным ценностям, при этом сразу настраивает создающих семью людей на «плохой финал». По ее мнению, в результате такого подхода работать над отношениями люди не хотят, отказываясь считать, что семья создаётся один раз и на всю жизнь.

Ранее психолог рассказал, как сохранить брак на долгие годы.

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