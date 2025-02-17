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«Программирование на развод»: россиян призвали не заключать брачные контракты

Депутат Буцкая: брачные контракты – это программирование на развод
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cunaplus/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам не нужно заключать брачные контракты, так как они заранее программируют молодоженов на развод, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она назвала это «деструктивной идеологией», с которой необходимо бороться.

«Мужчины сегодня тоже боятся жениться, так как после развода дети останутся с женой. Это означает заранее программировать себя на развод, не на счастливую семейную жизнь. С этим тоже надо что-то делать», — заявила депутат в пресс-центре НСН.

По её мнению, практика заключения брачных договоров не отвечает российским традиционным ценностям, при этом сразу настраивает создающих семью людей на «плохой финал». В результате такого подхода работать над отношениями люди не хотят, отказываясь считать, что семья создаётся один раз и на всю жизнь, заключила она.

Напомним, в России зафиксировали рост популярности брачных контрактов. Так, в 2023 году россияне заключили 119,4 тыс. брачных контрактов, а в 2022 их было на 11% меньше. За первый квартал прошлого года россияне заключили почти 23 тыс. брачных договоров.

Ранее в Госдуме предложили разделить пенсионные баллы при разводе супругов.

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