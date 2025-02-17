«Программирование на развод»: россиян призвали не заключать брачные контракты

Россиянам не нужно заключать брачные контракты, так как они заранее программируют молодоженов на развод, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она назвала это «деструктивной идеологией», с которой необходимо бороться.

«Мужчины сегодня тоже боятся жениться, так как после развода дети останутся с женой. Это означает заранее программировать себя на развод, не на счастливую семейную жизнь. С этим тоже надо что-то делать», — заявила депутат в пресс-центре НСН.

По её мнению, практика заключения брачных договоров не отвечает российским традиционным ценностям, при этом сразу настраивает создающих семью людей на «плохой финал». В результате такого подхода работать над отношениями люди не хотят, отказываясь считать, что семья создаётся один раз и на всю жизнь, заключила она.

Напомним, в России зафиксировали рост популярности брачных контрактов. Так, в 2023 году россияне заключили 119,4 тыс. брачных контрактов, а в 2022 их было на 11% меньше. За первый квартал прошлого года россияне заключили почти 23 тыс. брачных договоров.

Ранее в Госдуме предложили разделить пенсионные баллы при разводе супругов.