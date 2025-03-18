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Врач назвала продукты, которые помогут получать энергию в пост

Врач Кашух: бобовые и орехи помогут получать энергию в пост
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Shutterstock

Орехи или семечки можно добавлять в салаты или каши во время Великого поста, чтобы сделать их более сытными и получать достаточное количество энергии. Об этом в беседе с RT рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, насыщение могут дать животные или растительные жиры и большое количество белка. Для этой цели она рекомендует включать в рацион питания бобовые: фасоль, чечевицу, нут, горох, которые богаты растительным белком и аминокислотами. Кроме того, долговременную сытость дает авокадо. Картофель, батат, кукуруза содержат крахмал, который также хорошо насыщает.

«Растительное масло — это не просто добавка к блюду, а источник энергии. Заправка салата маслом не только улучшит вкус, но и сделает блюдо более питательным. Не стоит забывать и о цельнозерновых продуктах. Овсянка, гречка, коричневый рис и другие зерна содержат много сложных углеводов и пищевых волокон», — заключила Кашух.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что Великий пост полезен не только с духовно-религиозной точки зрения, но и с медицинской. Организму отказ на время от животной пищи дает возможность перестроиться с зимнего на летний тип обмена веществ. Это также способствует очищению организма, укрепляет здоровье и продлевает жизнь, отметила она.

Ранее россиянам посоветовали рецепты полезных блюд в пост.

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