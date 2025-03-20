Россиянка взыскала ущерб за оформленный на нее мошенниками кредит

Юристы помогли москвичке взыскать ущерб за оформленный на нее мошенниками кредит

Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде помогли жительнице Москвы взыскать моральный ущерб с кредитора, который допустил оформление мошеннического займа. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра.

«Юристы помогли москвичке взыскать моральный ущерб с кредитора, допустившего оформление мошеннического займа, размер компенсации в разы превысил сумму займа», — сказали в Центре.

Отмечается, что в апреле 2024 года в Центр обратилась женщина, которая обнаружила в своем кредитном отчете оформленный на ее имя договор займа с микрокредитной организацией на сумму 2,5 тыс. рублей. Она заявила, что никаких денежных средств не получала и опасалась значительного увеличения суммы долга в связи с начислением процентов.

Юристы сумели доказать, что банковская карта, на которую были переведены заемные деньги, и номер телефона, использовавшийся для заключения договора, не принадлежали заявительнице. Центр подготовил исковое заявление в суд, потребовав признать договор займа недействительным, прекратить обработку персональных данных и взыскать с кредитора компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования, обязав выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 12 тыс. руб., что почти на десять тысяч рублей превышает сумму самого займа.

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