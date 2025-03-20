В Курске прошел третий урок Открытого Русского Космоса

Журналист и музыкант Аким Апачев при поддержке курского «Народного Фронта» и новостного агрегатора «СМИ2» провел третий урок Открытого Русского Космоса. Дети изобразили на бумаге, как они видят космическое пространство.

Занятие прошло в городской детской художественной школе №1 им. В.М. Клыкова в Курске. Ученикам подарили художественные наборы, состоящие из альбомов для рисования, красок, карандашей и фломастеров. Каждый смог изобразить космос таким, каким он его видит.

«Этим проектом мы хотим вернуть детям мечту. Сегодня это особенно важно, когда искусственно столько лет нашему обществу навязывали новую систему ценностей. Мечта — это то, что может все изменить», — подчеркнул генеральный директор агрегатора Юрий Белоусов.

Детские рисунки впоследствии будут переданы бойцам, принимающим участие в освобождении Курской области.

До этого в Москве прошла молодежная просветительская эстафета «Знание. Космос», организованная российским обществом «Знание» совместно с госкорпорацией «Роскосмос» в честь 165-летия великого русского ученого Константина Циолковского.

Школьники и студенты встретились с космонавтами и ведущими специалистами ракетно-космической отрасли, узнали о возможностях профессиональной самореализации в этой сфере и увидели новый фильм о пилотируемой космонавтике, снятый специально для эстафеты.

Ранее астрономы открыли огромную копию Млечного Пути в ранней Вселенной.