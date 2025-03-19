В Новосибирске подросток сжег оборудование на железной дороге

В Новосибирске будут судить подростка за диверсию на железной дороге

В Новосибирской области транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о диверсии на железной дороге. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в декабре 2024 года 17-летний юноша совершил поджог устройства сигнализации, централизации и блокировки. Из-за возгорания были задержаны несколько поездов, общий ущерб составил более 150 тысяч рублей.

Поджигателя задержали, в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело о диверсии. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области задержали двух жителей по делу о диверсии. В конце 2024 года подозреваемые пытались поджечь релейные шкафы на одном из перегонов Горьковской железной дороги. Однако во время попытки диверсии они были задержаны сотрудниками ФСБ России по региону и управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Ранее в Башкирии задержали завербованного украинскими спецслужбами подростка.