В Тверской области мужчина избил обидчика деревянным стулом во время застолья

Житель Торжка стал фигурантом уголовного дела за нападение на своего нетрезвого приятеля, обвиняемому может грозить до двух лет колонии. Об этом сообщает УМВД Тверской области.

По данным следствия, двое приятелей распивали спиртные напитки, между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, в ходе конфликта 40-летний обвиняемый схватил деревянный стул и ударил им 41-летнего оппонента.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавшему может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Ивановской области будут судить местную жительницу, которая поссорилась с сожителем и ударила его ножом. Нетрезвая обвиняемая после ссоры ушла на кухню готовить ужин. Мужчина проследовал за ней и продолжил ссору, в ходе конфликта женщина схватила нож и ударила им возлюбленного в живот. Пострадавшего удалось спасти, в отношении россиянки было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, жительнице Иваново может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее пьяный россиянин поссорился с собутыльником и ударил его топором.