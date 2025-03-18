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Учительница растлевала ученика с 15 лет, ей грозит заключение

В США учительница вступила в отношения с 15-летним школьником и растлила его
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Dupage County State's Attorney

В США 30-летнюю женщину обвинили в растлении несовершеннолетнего. Об этом сообщает Daily Herald.

Согласно материалам дела, в декабре 2023 года Кристина Формелла, которой на тот момент было 28 лет, совратила 15-летнего ученика: у юноши и учительницы случилась близость в одном из классов школы, где работала педагог.

В 2022 году Формелла тренировала футбольную команду, в которой состоял потерпевший, также педагог работала тьютором подростка.

О связи сына с учительницей узнала мать юноши, когда купила сыну новый телефон и случайно увидела его переписку с женщиной.

На допросе обвиняемая отрицала связь с несовершеннолетним, но правоохранительные органы нашли дополнительные подтверждения того, что школьный работник преступила закон.

Расследование дела в отношении педагога продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в США педагог школы забеременела от 12-летнего ученика.

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