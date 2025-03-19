Россиянин ограбил пенсионерку, потерявшую сознание на остановке

В Челябинске мужчина помог пенсионерке и украл у нее кошелек

В Челябинске сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в ограблении пожилой женщины, которая потеряла сознание. Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы обратилась 67-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что она потеряла сознание на остановке общественного транспорта. К потерпевшей подошел мужчина и помог ей сесть на скамейку, а затем, воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, украл у нее кошелек.

Стражи порядка задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он водворен в изолятор временного содержания.

До этого сообщалось, что россиянин избил и ограбил пенсионерку на кладбище. Он несколько раз ударил потерпевшую по голове и лицу и попытался вырвать у нее из рук сумку. Пенсионерка оказала сопротивление, удержала сумку и закричала. Нападавший убежал, но по горячим следам был задержан сотрудниками полиции. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Керчи почтальон украла у пенсионерки еду и деньги.