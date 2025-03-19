Кочегар отдал миллион рублей мошенникам, пытаясь получить «дополнительные выплаты»

В Кемеровской области работник котельной 10 раз перевел мошенникам деньги, пытаясь получить выплату для «граждан, рожденных в СССР». Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с 49-летним кочегаром и сообщили, что ему, как рожденному в СССР, полагается некая выплата от государства. Аферист прислал ссылку, мужчина установил специальное приложение и начал переводить на указанный счет денежные средства, думая, что приумножает свои накопления.

В общей сложности потерпевший совершил 10 переводов на общую сумму в один миллион рублей на якобы инвестиционные счета. Когда личные накопления закончились, он взял кредит в одном из банков и также отправил злоумышленникам.

Когда лжеброкер перестал выходить на связь, кочегар понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее московская пенсионерка отдала мошенникам 39 млн рублей.