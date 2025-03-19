Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хакасии полуторагодовалая девочка сбежала от пьяных родителей и чуть не замерзла

В Хакасии будут судить отца за ночную прогулку полуторагодовалой дочери
close
Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Хакасии завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей малолетней дочери, девочка едва не замерзла, сбежав из дома ночью. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, в ноябре 2024 года родители полуторагодовалой девочки распивали дома спиртные напитки. Отец ребенка не проверил, запер ли он входную дверь и лег спать. Ночью девочка проснулась и самостоятельно вышла из дома.

Около семи утра родители не обнаружили ребенка в кровати, мужчина нашел дочь лежащей на земле около бани. Ребенок получил переохлаждение и был госпитализирован. В отношении отца пострадавшей было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что жительница Прокопьевска нашла девочку, которая сбежала от сожителя матери. В день инцидента сожитель с падчерицей пришли в гости к знакомым, где мужчина выпивал. В какой-то момент мужчина ушел с девочкой домой, но по пути ребенок сбежал. В отношении матери составили протокол, материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Ее дочь направили в социально-реабилитационный центр.

Ранее в Петербурге две сестры сбежали от отчима и ночью бродили по улице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами