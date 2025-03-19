В Хакасии полуторагодовалая девочка сбежала от пьяных родителей и чуть не замерзла

В Хакасии завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей малолетней дочери, девочка едва не замерзла, сбежав из дома ночью. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, в ноябре 2024 года родители полуторагодовалой девочки распивали дома спиртные напитки. Отец ребенка не проверил, запер ли он входную дверь и лег спать. Ночью девочка проснулась и самостоятельно вышла из дома.

Около семи утра родители не обнаружили ребенка в кровати, мужчина нашел дочь лежащей на земле около бани. Ребенок получил переохлаждение и был госпитализирован. В отношении отца пострадавшей было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что жительница Прокопьевска нашла девочку, которая сбежала от сожителя матери. В день инцидента сожитель с падчерицей пришли в гости к знакомым, где мужчина выпивал. В какой-то момент мужчина ушел с девочкой домой, но по пути ребенок сбежал. В отношении матери составили протокол, материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Ее дочь направили в социально-реабилитационный центр.

Ранее в Петербурге две сестры сбежали от отчима и ночью бродили по улице.