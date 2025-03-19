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В Англии на аукционе продали «идеально круглое» куриное яйцо

Independent: идеально круглое яйцо продали на аукционе в Англии за £420
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Alison Greene/supplied

В Англии на аукционе продали «идеально круглое» куриное яйцо, пишет Independent.

Необычное круглое яйцо, обнаруженное на ферме в Девоне и названное «одним на миллиард», было продано на аукционе за £420. Средства от продажи пойдут в благотворительную организацию Devon Rape Crisis, которая оказывает помощь жертвам сексуального насилия.

Элисон Грин, работница фермы Fenton Farm недалеко от Сомерсета, рассказала, что за свою карьеру она обработала более 42 миллионов яиц, но никогда не сталкивалась с таким феноменом.

«Я работаю на ферме три года и даже не думала, что яйцо может быть идеально круглым. Когда видишь столько яиц, перестаешь замечать их форму», — поделилась 57-летняя женщина.

Яйцо было продано на торгах аукционного дома Bearnes Hampton Littlewood в Эксетере. Генеральный директор Devon Rape Crisis доктор Давина Калл выразила благодарность за поддержку.

«Эти средства помогут как минимум одному человеку, обратившемуся к нам за помощью», — рассказала женщина.

Перед аукционом Грин переживала, что яйцо может испортиться за почти три месяца хранения. Чтобы сохранить его, она использовала старинный метод: покрыла яйцо салом и солью.

Ранее кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II был продан на аукционе за $2800.

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