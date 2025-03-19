В Петербурге рабочий получил ожог гортани, вдохнув раскаленный шлак

В Петербурге рабочий получил ожог гортани на заводе, мужчина госпитализирован. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел на заводе «Северная верфь», 18 марта из цеха предприятия был госпитализирован 52-летний мужчина. Врачи диагностировали у пострадавшего ожог гортани. По предварительной информации, пострадавшему в рот попал раскаленный шлак.

Подробности о состоянии рабочего неизвестны.

До этого сообщалось, что на заводе в Сибири начальник смены упал в кислоту, когда бросился помогать рабочим. Два рабочих металлургического комбината открыли запорную арматуру и запустили насос, но в этот момент «рванул» кислотопровод. Начальник смены бросился им помогать, но поскользнулся и тоже упал в кислоту. Все трое были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

Ранее в Подмосковье рабочие пытались надуть коллегу кислородом, мужчина получил разрыв кишечника.