В ярославском поселке ребенка засосало в огромную лужу

В поселке Красный Бор Ярославского района прохожая спасла мальчика, которого засосало в огромную лужу. школьнику пришлось босиком идти домой. Об этом сообщает «76.ru».

Инцидент произошел на Мирной улице. младшеклассник застрял посреди огромной лужи почти по колено и не мог самостоятельно выбраться. На помощь ребенку пришла прохожая, женщина смогла вытянуть мальчика из грязной жижи, но сапоги остались в луже.

Школьнику пришлось босиком добираться до дома. По словам местных жителей, лужа давно стала местной достопримечательностью, люди и автомобили застревают в ней каждую весну, но никаких мер местные власти не предпринимают.

До этого сообщалось, что на Алтае двухлетняя девочка упала в лужу и захлебнулась. Она вышла за территорию частного дома и упала в огромную лужу, выбраться из воды самостоятельно ребенок не смог. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в медицинское учреждение, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

Ранее в Приморье пенсионерка обварилась, упав в лужу кипятка на кухне.