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Пьяный россиянин пригласил знакомую в гости и избил ее молотком

В Калининградской области пьяный мужчина избил гостью молотком

Жителя Полесска обвинили в нападении на знакомую с молотком, пострадавшую удалось спасти. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 15 марта. Нетрезвый обвиняемый находился в своей квартире вместе со знакомой. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возникла ссора. Мужчина схватил молоток и несколько раз ударил им гостью.

Пострадавшую удалось спасти, она госпитализирована, медики оказывают женщине необходимую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

До этого сообщалось, что житель Оренбурга стал фигурантом уголовного дела после ссоры с соседом из-за лая собаки, обвиняемый избил мужчину лопатой. В ходе конфликта он несколько раз ударил ею оппонента и отсек ему палец на руке. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, ранее судимого подозреваемого задержали, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Иркутске мужчина с сайта знакомств избил женщину на первом свидании.

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