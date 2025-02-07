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Всплывшего с глубины «морского черта» впервые засняли на видео

Рыба-удильщик поднялась с глубины и впервые попала на видео

Рядом с Канарскими островами на видео засняли рыбу-удильщика, поднявшуюся с глубины. Об этом в соцсетях сообщили биологи организации Condrik Tenerife. По словам специалистов, подобные кадры не удавалось заснять еще никому.

Ученые зафиксировали уникальное событие: глубоководный удильщик, известный своим пугающим видом и прозванный «морским чертом», был замечен на поверхности воды недалеко от Канарских островов. Этот редкий случай может стать первым в мире документально подтвержденным наблюдением живого взрослого представителя вида Melanocetus johnsonii в дневное время.

«Возможно, это первая встреча с живым взрослым морским чертом, или Melanocetus johnsonii, на поверхности при солнечном свете! Эта легендарная рыба, которую лишь немногим удавалось увидеть вживую», — поделились исследователи в своем сообщении.

Причины, по которым удильщик поднялся на поверхность, остаются неизвестными. Среди возможных версий — воздействие подводных течений, преследование хищников или заболевание.

Ранее рыба с «человеческим лицом» стала популярной в соцсетях.

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