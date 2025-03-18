Пьяный пенсионер избил сожительницу поленом и получил 2,5 года колонии

В Куменском районе Кировской области огласили приговор местному жителю, который избил поленом женщину. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возникла ссора. В ходе конфликта 60-летний пенсионер схватил полено и несколько раз ударил им сожительницу.

Травмы потерпевшей оценили как тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что житель Оренбурга стал фигурантом уголовного дела после ссоры с соседом из-за лая собаки, обвиняемый избил мужчину лопатой. В ходе конфликта он несколько раз ударил ею оппонента и отсек ему палец на руке. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, ранее судимого подозреваемого задержали, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин пришел домой пьяным и получил ножом в плечо от сожительницы.