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Россиянам объяснили пользу введения маркировки звонков от компаний

IT-эксперт Зыков: маркировка звонков от компаний снизит уровень спама в России
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Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Принятие закона об обязательной маркировке звонков от организаций поможет снизить уровень спама в России. Об этом в беседе с RT заявил IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он отметил, что эта инициатива поможет россиянам видеть, из какой компании им звонят, и отказаться от легального спама, на который пользователи могут случайно дать разрешение в ходе подписок на сервисы или оформления договоров.

При этом эксперт добавил, что злоумышленники могут использовать для своих целей «одноразовые» мобильные номера.

«Сейчас сделан первый шаг. Что касается тех, кто использует подставные номера. Возможно, нужно сделать государственный определитель номера с функцией, которая позволит гражданину официально пожаловаться на номер для его блокировки», — заключил Зыков.

Накануне Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который предусматривает введение обязательной маркировки для звонков от организаций и вызовов с международных номеров. Согласно законопроекту, юридические лица будут обязаны предоставлять абоненту бесплатную информацию о себе перед совершением звонка. Для этого компаниям будет необходимо предоставить оператору связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые.

Ранее россиянам объяснили, как навсегда заблокировать звонки мошенников.

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