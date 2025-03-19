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Россиянин набросился на врача и избил его сначала папкой, а потом руками

В Бийске пациент избил врача центральной больницы
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Бийске перед судом предстанет местный житель, напавший на врача Центральной городской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Инцидент произошел в коридоре приемного отделения медицинского учреждения. В ведомстве уточнили, что мужчина умышленно сначала нанес медику четыре удара по голове папкой от документов, после чего пустил в ход кулаки.

В результате врачу понадобилась помощь коллег, его травмы были квалифицированы как вред здоровью средней степени тяжести.

Максимальное наказание, которое грозит агрессору по статье «Умышленное причинение вреда здоровью» УК РФ, — лишение свободы на три года.

До этого сообщалось, что в Ставропольском крае пациент напал на врача-рентгенолога, который отказался отдать ему снимок.

Ранее общественники призвали разрешить носить фельдшерам оружие для самозащиты.

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