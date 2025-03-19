На приграничные районы РФ распространили режим СЭЗ

Режим свободной экономической зоны был распространен на приграничные районы России, в которых действует правовой режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Запустили на отдельных территориях приграничных регионов свободную экономическую зону, в рамках которой компании могут воспользоваться не только льготным кредитованием, но также и пониженным тарифом», — напомнил он.

Во время действия режима КТО силовые структуры получают дополнительные полномочия — они могут задерживать любых граждан на улицах, прослушивать телефонные разговоры и читать любую переписку в интернете, отбуксировать машины и эвакуировать людей с опасных территорий, а также получать другие полномочия.

В феврале Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который позволит силовикам использовать автомобили граждан и организаций для любых действий по борьбе с терроризмом в рамках контртеррористической операции. Новая норма также распространяется и на самоходную технику — тракторы, строительные, сельскохозяйственные и коммунальные машины, вездеходы, снегоходы и т.п.

Ранее Путин поручил Мишустину обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО.