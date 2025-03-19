«Роснефть» проведет научную конференцию в Уфе

«Роснефть» представит в Уфе достижения в добыче углеводородов

Научный институт «Роснефти» представит новейшие достижения в добыче углеводородов на научно-технической конференции «Инновационные технологии в добыче углеводородов», сообщает пресс-служба компании.

Конференция пройдет с 20 по 23 мая 2025 года в Уфе.

Организаторы ожидают, что в конференции примут участие более 700 ученых и представителей нефтяной отрасли.

В рамках конференции участники обсудят различные актуальные темы, среди которых разработка месторождений нефти и газа, искусственный интеллект в нефтегазовой отрасли и другие.

Также на конференции среди сотрудников «Роснефти» проведут конкурс лучших информационных моделей (BIM-модель) объектов капитального строительства.