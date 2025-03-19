Автомобили Geely можно будет купить онлайн на маркетплейсе

Автомобили Geely можно будет купить онлайн на Wildberries, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Как отметил руководитель категории «Авто» объединенной компании Wildberries & Russ Василий Гаврилюк, Geely является одним из лидеров по объемам продаж новых автомобилей на российском рынке.

«Дистрибьютор марки впервые предлагает приобрести автомобили онлайн, и мы уверены, что модели этого бренда будут пользоваться спросом на Wildberries», — сказал он.

В компании отметили, что все представленные на витрине модели Geely можно будет приобрести по фиксированной цене, которая не поменяется.

На данный момент на маркетплейсе представлены Geely Monjaro, Geely Coolray, Geely Cityray, Geely Atlas, Geely Okavango, Geely Emgrand, Geely Preface и Geely EX5.

После оплаты официальный дилер свяжется с покупателем для получения необходимой для заключения договора информации. Также менеджер согласует место доставки.

При желании покупатель может забрать автомобиль в ближайшем дилерском центре Geely.

Договор купли-продажи передадут покупателю перед выдачей автомобиля.

Напомним, весной 2024 года на Wildberries появилась категория «Транспортные средства». В настоящее время в категории представлены 30 брендов автомобилей.