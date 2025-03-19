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Суд в Англии вынес решение по делу о краже золотого унитаза стоимостью £4,8 млн

The Guardian: 2 британцев признаны виновными в краже золотого туалета из дворца Бленхейм
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Leon Neal/Getty Images

Двое мужчин в Англии признаны виновными в краже золотого туалета стоимостью £4,8 млн из дворца Бленхейм, пишет The Guardian.

Майкл Джонс, 39-летний житель Оксфорда, был признан виновным в организации кражи со взломом, в ходе которого из родового поместья Уинстона Черчилля был похищен золотой унитаз. Суд установил, что мужчина дважды посещал дворец перед ограблением, хотя он отрицал, что эти визиты были разведывательными. Ранее он заявлял присяжным, что лично «опробовал» золотой туалет за день до кражи, описав свои впечатления как «великолепные».

Его сообщник, 40-летний Джеймс Шин, признал себя виновным в краже со взломом, сговоре с целью передачи преступного имущества и других связанных преступлениях. Золотой туалет, весом около 98 кг, был частью инсталляции под названием «Америка» как сатира на излишества арт-рынка. Во время кражи унитаз был подключен к водопроводу, что привело к затоплению части дворца Бленхейм, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Это был дерзкий и тщательно спланированный рейд, — заявил детектив Брюс Ридделл, руководитель специализированного оперативного отдела полиции.

В полиции добавили, что украденный туалет был продан, поэтому его местоположение на данный момент неизвестно.

Ранее в Китае вор уснул на месте ограбления и был арестован.

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