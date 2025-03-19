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В Томске у подростка-вейпера выявили «попкорновую болезнь»

Роспотребнадзор: врачи выявили попкорновую болезнь у томского подростка-вейпера
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Томске у подростка выявили заболевание EVALI — острое поражение легких, вызванное регулярным употреблением электронных сигарет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в Telegram-канале.

По информации санитарных врачей, у другого подростка из Томска было зафиксировано токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему. Состояние заболевших детей не уточняется.

EVALI, также известная как «попкорновая болезнь», диагностируется у вейперов с 2019 года. Первые случаи были отмечены в западных странах, а в России о заболевших стало известно в 2021 году.

По данным санитарных врачей, болезнь связана с диацетилом — ароматизатором, содержащимся в жидкостях для электронных сигарет, который при регулярном использовании негативно влияет на легкие. Заболевание поражает бронхиолы, образуя на них рубцы, а при прослушивании легких слышен звук, похожий на треск лопающегося попкорна.

В феврале ученые из Университета Манчестер Метрополитен установили, что люди, использующие электронные сигареты вместо обычных, потребляют больше никотина. Согласно исследованию, опубликованному в BMJ (British Medical Journal) это подвергает курильщиков высокому риску развития деменции, полиорганной недостаточности и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые раскрыли причину загадочных ранних инсультов.

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